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Spor

Daniil Medvedev Paris Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu

Paris Masters Tenis Turnuvası finalinde Alman Alexander Zverev'i 2-1 yenen Rus Daniil Medvedev, şampiyon oldu.

AA08 Kasım 2020 Pazar 20:24 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 20:29
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde 3 numaralı seribaşı Medvedev ile 4 numaralı seribaşı Zverev karşılaştı.

İki tenisçinin de ilk kez final oynadığı Paris Masters'ta ilk seti 7-5 ile kazanan Zverev, 1-0 öne geçti. İkinci ve üçüncü sette rakibine üstünlük sağlayan Medvedev, 6-4 ile 6-1'lik skorlarla galip gelerek 2 saat 7 dakika süren karşılaşmayı 2-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerinin üçüncü masters zaferini elde eden Medvedev, toplamda ise 8. turnuva şampiyonluğunu yaşadı.

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