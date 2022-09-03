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Spor

Daniil Medvedev, Wu Yibing'e set vermedi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin son şampiyonu Daniil Medvedev, Wu Yibing'i 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.

AA3 Eylül 2022 Cumartesi 11:18 - Güncelleme:
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New York kentinde düzenlenen turnuvanın 5. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.

Tek erkekler 3. tur mücadelesinde 1 numaralı seribaşı Medvedev, dünya sıralamasının 174. basamağındaki Wu'yu 3-0'lık (6-4, 6-2, 6-2) skorla geçti.

Casper Ruud (5 numaralı seribaşı), Tommy Paul'ü (29) 3-2, Pablo Carreno Busta (12) ise Alex De Minaur'u (18) 3-1 mağlup ederek 4. tur vizesi aldı.

Nick Kyrgios (23), Karen Khachanov (27) ve Corentin Moutet de son 16 isim arasına girdi.

GAUFF VE GARCİA TUR ATLADI

Tek kadınlardaki 3. tur maçlarında Coco Gauff (12), Madison Keys'i (20) 2-0 (6-2, 6-3), son haftaların formda ismi Caroline Garcia (17) da klasmanın 48. sırasındaki 2019 şampiyonu Bianca Andreescu'yu 2-0 (6-3, 6-2) yendi.

Alison Riske-Amritraj (29), Wang Xiyu'yu, Liudmila Samsonova ise Aleksandra Krunic'i eleyerek adını 4. tura yazdırdı.

  • Daniil Medvedev
  • ABD Açık
  • Wu Yibing

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