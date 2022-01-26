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Spor

Daniil Medvedev'den muhteşem geri dönüş

Tek erkeklerde 2 numaralı seri başı Daniil Medvedev, Avustralya Açık çeyrek final turunda karşı karşıya geldiği Kanadalı rakibi Felix-Auger Aliassime'i setlerde 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Medvedev, yarı finalde Tsitsipas ile mücadele edecek.

IHA26 Ocak 2022 Çarşamba 16:46 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 16:46
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Avustralya Açık'ta çeyrek finalin son maçı yaklaşık 5 saatlik bir heyecana sahne oldu. Kanadalı raket Felix Auger- Alissime ile Rus tenisçi Daniil Medvedev Rod Laver Arena'da karşı karşıya geldi. İlk iki seti 7-6 ve 6-3 Alissime önde bitirirken, Medvedev 7-6 ve 7-5 ile setlerde 2-2'yi yakaladı. 4 saat 42 dakika süren zorlu müsabakada Rus tenisçi Daniil Medvedev son sette de 6-4 ile kazanarak, Kanadalı rakibini turnuvanın dışına itti.

Geçen sezon Avustralya Açık'ta final oynayan Rus raket, yarı final turunda Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas'ın rakibi oldu.

  • Daniil Medvedev
  • Avustralya Açık
  • Felix Auger Aliassime

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