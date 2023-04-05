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Spor

Danijel Aleksic: Biz kazanmayı hak ettik

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a konuk olan Başakşehir'in rakibini 3-2 mağlup ettiği maçın ardından skora katkıda bulunan Danijel Aleksic maç sonu açıklamalarda bulundu.

5 Nisan 2023 Çarşamba 23:55 - Güncelleme:
Danijel Aleksic: Biz kazanmayı hak ettik
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Başakşehir'in orta saha oyuncusu Danijel Aleksic, kupada 3-2 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Aleksic, "Galatasaray'a karşı oynamak zor. Atmosfer inanılmazdı ama biz kazanmayı hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum. Hedeflerimizden biri olan kupada yarı finaldeyiz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Umarım bizim için iyi şeyler olur." dedi.

Aleksic, "Sakin olmamız gerekiyor. Galatasaray'ın zayıf yönlerine iyi çalıştık. Kendi güçlü taraflarımızı iyi kullandık. Gerçekten çok mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Bu sezon turuncu-lacivertli ekiple çıktığı 42 resmi maçta 12 gol, 1 asistlik performans sergileyerek skorla katkıda bulundu.

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