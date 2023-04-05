Danijel Aleksic: Biz kazanmayı hak ettik

Başakşehir'in orta saha oyuncusu Danijel Aleksic, kupada 3-2 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Aleksic, "Galatasaray'a karşı oynamak zor. Atmosfer inanılmazdı ama biz kazanmayı hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum. Hedeflerimizden biri olan kupada yarı finaldeyiz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Umarım bizim için iyi şeyler olur." dedi.

Aleksic, "Sakin olmamız gerekiyor. Galatasaray'ın zayıf yönlerine iyi çalıştık. Kendi güçlü taraflarımızı iyi kullandık. Gerçekten çok mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Bu sezon turuncu-lacivertli ekiple çıktığı 42 resmi maçta 12 gol, 1 asistlik performans sergileyerek skorla katkıda bulundu.