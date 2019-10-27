Danimarka basınından skandal ‘Zanka’ tepkisi
Fenerbahçeli futbolcuların geçen hafta deplasmanda oynadığı Yukatel Denizli karşılaşması öncesi ısınmaya üzerinde asker selamı olan “Vatan size minnettar” yazılı tişörtle çıkmasına Danimarka’dan skandal tepki geldi.
- Star Spor
B.T. yazarı Soren Klastrup ile Weekenddavisens’ten Allan Sorensen, “Zanka, o tişörtü zorla giydi. UEFA harekete geçip ona yardım etmeli” çağrısında bulunup, Türkiye’ye ceza verilmesini istedi.
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