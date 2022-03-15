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Spor

Danimarka ve Norveç milli takımlarına Süper Lig'den 3 isim

Galatasaray'ın defans oyuncuları Victor Nelsson ve Omar Elabdelloui ile Trabzonspor'un forveti Andreas Cornelius, milli takımlarının aday kadrolarına çağrıldı.

IHA15 Mart 2022 Salı 14:52 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 14:52
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Mart ayının son haftasında 2022 Dünya Kupası eleme maçları için liglere 1 hafta ara verilecek. Milli takımlar da bu müsabakalar öncesi aday kadrolarını açıklamaya başladı. Bu sezon Galatasaray forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Victor Nelsson ile Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius; Danimarka Milli Takımı'nın Hollanda ve Sırbistan ile oynayacağı özel karşılaşmalar için 23 kişilik aday kadroda kendilerine yer buldu.

Sarı-kırmızılıların bir başka ismi Omar Elabdelloui ise Norveç'in, Slovakya ve Ermenistan mücadelelerinin kadrosuna seçildi. Omar, 1.5 yıl sonra milli formayı giymiş olacak.

  • Victor Nelsson
  • Andreas Cornelius
  • Omar Elabdelloui

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