Danny Welbeck sezon sonu bedelsiz olarak Galatasaray’a imza atacak

ADA basınında çıkan haberlere göre; Arsenal, 28 yaşındaki Welbeck’le sezon sonu sözleşme uzatmayacak. İngiliz Mirror Gazetesi’nin haberine göre ise; tecrübeli forvet sezon sonu bedelsiz olarak Galatasaray’a imza atacak. Şu anda ayak bileğinden bir sakatlığı bulunan İngiliz futbolcunun sahalara dönüş tarihi net olarak bilinmiyor. Ancak yaz ayındaki ana transfer dönemi öncesi tamamen düzelmesi bekleniyor. Devre arası 2 forvet alacak Aslan’ın yeni sezonda Welbeck’le birlikte bu sayıyı 3’e çıkarmayı planladığı öğrenildi. Gomis’in satışı sonrası G.Saray forvette büyük sorunlar yaşamıştı. (Akşam)