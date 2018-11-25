Dany'den Türkiye'deki derbiler ile ilgili çarpıcı yorum

Spor Toto Süper Lig takımlarından Akhisarspor'da forma giyen Dany Nounkeu, Fransız RMC Sport kanalında yayınlanan "Le Vestiaire" programına konuk oldu.

Kariyerinde daha önce Gaziantepspor, Bursaspor ve Karabükspor'un yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş formaları da giyen 32 yaşındaki stoper, programda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunmacının özellikle Galatasaray - Fenerbahçe rekabetiyle ilgili aktardığı bir anekdotsa uzun yıllar konuşulacak cinstendi.

İşte Dany'nin açıklamaları:

"Türkiye'de insanlar futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Türklerdeki futbol tutkusunu başka hiçbir yerde gördüm. Bir defasında çok yakın bir Türk arkadaşım bana 'Eğer oğlum bana Fenerbahçe derse onu evlatlıktan reddederim.' demişti. "Ona şaşkın bir şekilde baktım ve 'Ciddi misin?' dedim. O da 'Evet' dedi. Yani adam resmen Galatasaray için yaşıyor. Böylesine bir tutku tek kelimeyle muazzam. Fenerbahçe'nin düşmanı daha çok Galatasaray'dır. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok büyük kulüpler olduğu doğru.

"Futbol sevgisi delilik boyutunda"

Ancak en büyük derbi Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan maçlardır. Türkiye'deki futbol sevgisi delilik boyutunda. Galatasaray'daki ilk maçımda tüylerim diken diken olmuştu. Stada bir gittiğimde bir baktım ki her yer sarı-kırmızı. Kendi kendime 'Bu ne?' dedim. Fenerbahçe maçları, kesinlikle kaybedilmemesi gereken maçlar olarak görülür. Paris Saint Germain-Marsilya maçlarının daha çılgın hâlini düşünün. O hafta derbi varsa gittiğiniz her yerde bunun izlerini görürsünüz ve size 'Yarın maç var, hazır mısın?' diye sorarlar. Taraftarlar bile üzerinizde büyük baskı oluşturur."

(Fanatik)