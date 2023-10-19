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Spor

Darıca Gençlerbirliği ile anlaştı! Theofanis Gekas Türkiye'ye geri dönüyor

Futbolculuk döneminde Türkiye'de Samsunspor ve Akhisarspor'da oynayan Theofanis Gekas teknik direktör olarak geri dönüyor. 43 yaşındaki eski Yunanlı futbolcu Darıca Gençlerbirliği ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

19 Ekim 2023 Perşembe 09:23 - Güncelleme:
Darıca Gençlerbirliği ile anlaştı! Theofanis Gekas Türkiye'ye geri dönüyor
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Futbolculuk döneminde Türkiye'de; Samsunspor, Akhisarspor, Konyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor formaları giyen Yunan oyuncu attığı gollerle taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmıştı. Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Theofanis Gekas teknik direktörlük kariyerine ülkemizde devam edecek.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ İLE ANLAŞTI

Panegialios ve Akhisarspor'daki teknik direktörlük kariyerleri sonrası Yunan futbol adamından sürpriz bir imza geldi. TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği, takımı Gekas'a emanet etti. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Theofanis Gekas ile Futbol Direktörlüğü görevi için prensip anlaşmasına varmıştır. İmza töreni ve basın toplantısı ile alakalı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Hoş geldin Theofanis Gekas!"

STATÜYE TAKILIYOR! YERLİ HOCAYLA BERABER ÇALIŞACAK

43 yaşındaki eski Yunan santrfor, kulüpte futbolun patronu olacak. Statü gereği alt liglerde yabancı teknik adamlar görev yapamazken Gekas, Akhisarspor'da olduğu gibi bir yerli teknik adamla birlikte takımı yönetecek.

TARAFTARLAR ADINA BESTE YAPTI

Kariyerinde yıllarca Almanya ve İspanya'da da forma giyen Gekas, Samsunspor'da başladığı Türkiye macerasında 2013 yılında attığı gollerle Akhisarspor'u küme düşmekten kurtarmış, 2014-2015 sezonunda döndüğü yeşil-siyahlıları golleriyle Süper Lig'e liderliğe kadar taşımıştı. Taraftarın adına besteler yaptığı Gekas, ülkemizde Konyaspor ve Eskişehirspor'da da forma giyip futbolu 2017 yılında Sivasspor'da bıraktı.

  • Theofanis Gekas
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