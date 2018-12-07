Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Darıca Gençlerbirliği yönetimi teknik direktör Oktay Derelioğlu'nun görevine son verdi

Darıca Gençlerbirliği yönetimi, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar üzerine teknik direktör Oktay Derelioğlu'nun görevine son verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği'nin Onursal Başkanı Şükrü Karabacak ve Darıca Gençlerbirliği Başkanı Mücahid Vural basın toplantısı düzenledi.

Teknik direktör Oktay Derelioğlu'nun Antalya maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle görevine son verildiğini ifade eden Şükrü Karabacak, "Oktay Derelioğlu maç sonrası yaptığı açıklamada Darıca Gençlerbirliği'nin dağılacağını ifade etmişti. 14 yıldır bu kulübün destekçisiyim. 14 yıldır dağılmayan bir kulüp Oktay Derelioğlu'nun sözüyle mi dağılacak ? Kimse kulübün üstünde değildir. Kendisi haddini aşmıştır, bugün itibariyle de görevi son bulmuştur" diye konuştu.

Oyunculara ödemelerin yapılacağını belirten Karabacak, "Pazartesi günü oyuncuların alacakları konusunda ödemeler yapılacak. Bu takım play-off oynayacak, her türlü desteği verdik, yine vereceğiz. Bu takım güzel yerlere gelecek, kimse merak etmesin. Darıcalılar merak etmesinler. Piyasa borçlarımızı da ödeyeceğiz, takım satılmayacak. Bir sponsor firma ile anlaştık. Yakın zamanda yeni teknik direktörümüzü de açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

(DHA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Partili kadın meclis üyelerine yönelik tehditler savuran CHP´li Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediye Başkan adayı oldu

AK Partili kadın meclis üyelerine yönelik tehditler savuran CHP´li Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediye Başkan adayı oldu

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA