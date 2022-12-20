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Spor

Darüşafaka, evinde mağlup

Temsilcimiz Darüşafaka Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. hafta maçında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'a 92-69 mağlup oldu.

AA20 Aralık 2022 Salı 23:25 - Güncelleme:
Darüşafaka, evinde mağlup
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Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibine 92-69 yenildi.

Grubu lider bitiren Hapoel Bank Yahav, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Grubu 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan Darüşşafaka ise son turuna kalmak için play-in'de F Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak.

- Sinan Güler, kariyerine nokta koydu

Darüşşafaka'da forma giyen milli basketbolcu Sinan Güler, maç öncesinde düzenlenen törenle profesyonel kariyerini sonlandırdı.

Türk basketbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan ve kariyerinde birçok başarıya imza atan 39 yaşındaki Sinan Güler, Darüşşafaka'nın yanı sıra Beşiktaş, Anadolu Efes, Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını giydi.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Martin Horozov (Bulgaristan), Blaz Zupancic (Slovenya)

Darüşşafaka: McCullough 5, Olaseni 4, Hakan Sayılı 8, Starks 6, Yeboah 9, Pandi 10, Can Korkmaz 11, Eray Büyükcangaz 5, Canberk Kuş 9, Kılıçaslan Şenkaya 2, Ege Özçelik

Hapoel Bank Yahav: Smith 4, Cornelius 3, Vene 12, Hankins 18, Randolph 17, Carrington 17, Brown 3, Mejeris 9, Segev 3, Levy 6, Blayzer, Amsalem

1. Periyot: 24-22

Devre: 41-51

3. Periyot: 54-70

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