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Darüşşafaka deplasmanda Real Madrid'e farklı mağlup oldu

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Darüşşafaka, deplasmanda karşı karşıya geldiği son şampiyon Real Madrid'e 109-93 mağlup oldu.

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Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Darüşşafaka, ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan Real Madrid, ilk çeyreği 25-18 önde tamamladı.  İkinci çeyrekte farkı daha da açan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 53-38 önde kapattı.

İki takımın da hücumda oldukça etkili bir performans sergilediği üçüncü çeyreği de İspanyol ekibi, 91-69 üstün geçti.

Son çeyrekte temsilcimizin farkı azaltma çabalarına rağmen karşılaşma 109-93 sona erdi.

Real Madrid'de Anthony Randolph 16 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Jaycee Carroll 14 sayıyla oynadı. Fabien Causeur, Jeff Taylor, Sergio Llull da 13'er sayı ürettiler. 

 

Darüşşafaka'da Ray McCallum 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Zanis Peiners ve Stanton Kidd 12'şer sayıyla oynadılar.

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