Darüşşafaka, evinde iki sayı farkla kaybetti

Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Romanya ekibi U-BT Cluj Napoca'ya 103-101 yenildi.
Bu sonucun ardından 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle grubunu 3. sırada tamamlayan Darüşşafaka, son 16 turuna yükselmek için play-in oynama hakkı kazandı.
Darüşşafaka play-in turunda İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımı ile karşılaşacak.
SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Thomas Bissuel (Fransa), Blaz Zupancic (Slovenya)
DARÜŞŞAFAKA: Caupain 2, McCullough 7, Doğuş Özdemiroğlu 19, Boothe 14, Ragıp Atar, Pineiro 15, Olaseni 18, Selim Sav 4, Sinan Güler 13, Görkem Doğan 9
U-BT CLUJ NAPOCA: Brown 19, Bircevic 11, Richard 12, Stipanovic 11, Stewart 5, Guzman 26, Hogue 19, Colceag
1. PERİYOT: 24-26
DEVRE: 49-51
3. PERİYOT: 78-69