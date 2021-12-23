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Spor

Darüşşafaka, evinde iki sayı farkla kaybetti

FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu son karşılaşmasında Darüşşafaka, Romanya temsilcisi U-BT Cluj Napoca'ya 103-101 mağlup oldu.

23 Aralık 2021 Perşembe 00:39 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 00:39
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Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Romanya ekibi U-BT Cluj Napoca'ya 103-101 yenildi.

Bu sonucun ardından 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle grubunu 3. sırada tamamlayan Darüşşafaka, son 16 turuna yükselmek için play-in oynama hakkı kazandı.

Darüşşafaka play-in turunda İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımı ile karşılaşacak.

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Thomas Bissuel (Fransa), Blaz Zupancic (Slovenya)

DARÜŞŞAFAKA: Caupain 2, McCullough 7, Doğuş Özdemiroğlu 19, Boothe 14, Ragıp Atar, Pineiro 15, Olaseni 18, Selim Sav 4, Sinan Güler 13, Görkem Doğan 9

U-BT CLUJ NAPOCA: Brown 19, Bircevic 11, Richard 12, Stipanovic 11, Stewart 5, Guzman 26, Hogue 19, Colceag

1. PERİYOT: 24-26

DEVRE: 49-51

3. PERİYOT: 78-69

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