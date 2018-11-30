Darüşşafaka Tekfen 10. maçında 9. mağlubiyetini aldı Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, sahasında konuk ettiği Herbalife Gran Canaria'ya 75-71 mağlup oldu ve 9. yenilgisini aldı.