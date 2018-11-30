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Darüşşafaka Tekfen 10. maçında 9. mağlubiyetini aldı

Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, sahasında konuk ettiği Herbalife Gran Canaria'ya 75-71 mağlup oldu ve 9. yenilgisini aldı.

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Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, sahasında İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı konuk etti.

Maça iyi başlayan temsilcimiz ilk çeyreği 25-22, ilk yarıyı da 44-34 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte geri dönmeyi başaran Gran Canaria, 12-23'lük skoru yakaladı ve son çeyreğe 56-57 önde giren taraf oldu.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Son çeyrekte Darüşşafaka, tekrar üstünlüğü yakalamasına rağmen son bölümde etkili olan Gran Canaria, karşılaşmadan 71-75'lik skorla galip ayrıldı.

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