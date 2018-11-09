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Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Bayern Münih'e 46 sayı farkla mağlup oldu

THY Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'e 116-70'lik skorla farklı mağlup oldu.

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Basketbol THY Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 116-70 yenildi.     

Bu sonuçla Bayern Münih organizasyondaki 3. galibiyetini alırken, Darüşşafaka Tekfen ise 4'ü üst üste olmak üzere 5. mağlubiyetini yaşadı.   

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Salon: Audi Dome     

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Robert Vyklicky (Çekya)     

Bayern Münih: Jovic 4, Dedovic 16, Booker 18, Lucic 8, Barthel 12, Dangubic 6, Koponen 16, Radosevic 4, Lo 13, Williams 7, Hobbs 9, King 3     

Darüşşafaka Tekfen: McCallum 4, Kidd 4, Brown 10, Evans 20, Eric 9, Kartal Özmızrak 4, Muhammed Baygül, Berk Demir 4, Doğuş Özdemiroğlu 5, Oğuz Savaş, Peiners 7, Diebler 3     

1. Periyot: 21-17     

Devre: 54-35     

3. Periyot: 87-50    

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