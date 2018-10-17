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Darüşşafaka Tekfen, Euroleauge'de siftah yaptı

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcimiz Darüşşafaka, 2. hafta maçında Buducnost Voli'yi Volkswagen Arena'da 71-63 mağlup ederek galibiyetle tanıştı.

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Turkish Airlines EuroLeague 2. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Buducnost Voli'yi Volkswagen Arena'da konuk etti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini Adriyatik ekibi 25-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte 19-0'lık seri yakalayan Daçka, soyunma odasına 39-35 önde girdi.

Üçüncü çeyreği de 53-49 üstünlükle tamamlayan Darüşşafaka, son çeyrekte bir ara geri düşmesine karşın Peiners'in önderliğinde 71-63'lük galibiyet aldı.

Maçta Zanis Pieners, 14 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

İŞTE KARŞILAŞMANIN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ

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