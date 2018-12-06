Darüşşafaka Tekfen evinde mağlup oldu

THY Euroleague'de son 8 maçını kaybeden Darüşşafaka Tekfen 11. hafta maçında evinde Maccabi Tel Aviv’e de 73-71 mağlup oldu.

Tek galibiyetini 2. hafta maçında Buducnost karşısında elde eden yeşil-siyahlı ekip, sezonun 10. yenilgisini aldı. Üst üste 2. Kez kazanan İsrail temsilcisi 3. zaferine ulaştı.

Darüşşafaka maç boyunca üstünlüğünü sürdürmesine karşın son 3 dakika kala skor avantajını kaybetti. Scottie Wilbekin, eski takımına karşı son çeyreği etkili oynadı ve 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. 12 sayı ve 14 ribaundla double-double'a ulaşan Johnny O'Bryant maçın adamı seçildi.

Darüşşafaka Tekfen'de 20 sayı-6 ribuandla oynayan Michael Eric karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Turkish Airlines Euroleague’de son sırada yer alan Darüşşafaka Tekfen, gelecek hafta Panathianikos deplasmanına çıkacak.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI