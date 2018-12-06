Darüşşafaka Tekfen evinde mağlup oldu
Darüşşafaka Tekfen’in Turkish Airlines Euroleague’de kazanamama serisi sürüyor.
THY Euroleague'de son 8 maçını kaybeden Darüşşafaka Tekfen 11. hafta maçında evinde Maccabi Tel Aviv’e de 73-71 mağlup oldu.
Tek galibiyetini 2. hafta maçında Buducnost karşısında elde eden yeşil-siyahlı ekip, sezonun 10. yenilgisini aldı. Üst üste 2. Kez kazanan İsrail temsilcisi 3. zaferine ulaştı.
Darüşşafaka maç boyunca üstünlüğünü sürdürmesine karşın son 3 dakika kala skor avantajını kaybetti. Scottie Wilbekin, eski takımına karşı son çeyreği etkili oynadı ve 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. 12 sayı ve 14 ribaundla double-double'a ulaşan Johnny O'Bryant maçın adamı seçildi.
Darüşşafaka Tekfen'de 20 sayı-6 ribuandla oynayan Michael Eric karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Turkish Airlines Euroleague’de son sırada yer alan Darüşşafaka Tekfen, gelecek hafta Panathianikos deplasmanına çıkacak.
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.