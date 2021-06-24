Darüşşafaka Tekfen Ragıp Berke Atar ile Wayne McCullough'u renklerine bağladı

AA 24 Haziran 2021 Perşembe 23:45 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 23:45

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, pivot Ragıp Berke Atar ile ABD'li skorer oyun kurucu Wayne McCullough'u kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan 2.11 metre boyundaki Ragıp Berke Atar ve son olarak Finlandiya Ligi ekiplerinden Lahti'de oynayan 1.96 metre boyundaki McCullough ile anlaşma imzalandığı bildirildi.



Geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde toplam 18 maça çıkan 21 yaşındaki Ragıp Berke, 4.4 sayı ve 1.7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

İlk kez Avrupa tecrübesi yaşayan McCullough ise Finlandiya Ligi'nde 26 maçta 17.5 sayı, 6.4 ribaunt ve 3.8 asist ortalamaları yakaladı.