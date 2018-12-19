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Darüşşafaka Tekfen, sahasında Zalgiris Kaunas'a 75-71 mağlup oldu

THY Euroleague'in 13. haftasında Darüşşafaka Tekfen, üstün götürdüğü maçta son 1 dakikadaki yaptığı hataların ardından Zalgiris Kaunas'a 75-71 mağlup oldu ve 12. yenilgisini aldı.

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THY Euroleague'in 13. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Zalgiris Kaunas'u konuk etti. Oyunu baştan sonra üstün götüren Daçka, son dakikadaki yaptığı basit hataların ardından salondan 75-71 mağlup oldu ve bu sezon 12. yenilgisini aldı.

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