Darüşşafaka, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda CSKA Moskova'ya 80-75 mağlup oldu

THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında CSKA Moskova, Darüşşafaka Tekfen ile karşı karşıya geldi. Darüşşafaka Tekfen ilk yarıyı önde kapatmasına rağmen CSKA Moskova mücadele sonunda sahadan 80-75'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından CSKA Moskova 3. maçında 3. galibiyetini almayı başardı. Darüşşafaka Tekfen ise 3. maçında 2. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Gran Canaria ile karşılaşacak. Darüşşafaka Tekfen ise 4. maçında İstanbul'da Barcelona Lassa'yı konuk edecek.

1.Çeyrek sonucu: CSKA Moskova 19-17 Darüşşafaka

Devre: CSKA Moskova 31-38 Darüşşafaka

3.Çeyrek sonucu: CSKA Moskova 57-48 Darüşşafaka

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