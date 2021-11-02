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Spor

Darüşşafaka'ya Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan rakip

Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Happy Casa Brindisi takımını konuk edecek.

AA2 Kasım 2021 Salı 10:20 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 10:20
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Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yarın İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi'yi ağırlayacak.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekip, organizasyonda oynadığı ilk maçta grup lideri U-BT Cluj Napoca takımına 66-60 mağlup oldu. Darüşşafaka'nın 20 Ekim'de Hapoel U-NET ile oynaması gereken müsabaka ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Happy Casa Brindisi ise grupta oynadığı 2 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

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