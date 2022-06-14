İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2022 Salı / 15 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2692
  • EURO
    18,0028
  • ALTIN
    1004.46
  • BIST100
    2508.91
Spor

Darwin Nunez resmen Liverpool'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Benfica'da forma giyen Darwin Nunez'i kadrosuna kattığını duyurdu.

14 Haziran 2022 Salı 21:50 - Güncelleme:
ABONE OL

Liverpool, Benfica'dan Darwin Nunez transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Uruguaylı oyuncuyla resmi sözleşmenin atıldığı belirtildi.

Açıklamada, 22 yaşındaki oyuncunun sözlerine de yer verildi. Nunez, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Burası harika bir kulüp." dedi.

Takıma yardım etmek için elinden geleni yapacağını söyleyen Nunez, "Daha önce Liverpool'a karşı oynadım. Burada harika oyuncular var. Buranın benim oyun tarzıma uygun olacağını düşünüyorum. Bu takıma yardım etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Ekim 2019'da ilk kez milli formayı giyen Uruguaylı oyuncu, Benfica ile çıktığı 85 maçta da 48 gol kaydetti.

Öte yandan genç yıldızın takımda 27 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.