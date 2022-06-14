Darwin Nunez resmen Liverpool'da

Liverpool, Benfica'dan Darwin Nunez transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Uruguaylı oyuncuyla resmi sözleşmenin atıldığı belirtildi.

Açıklamada, 22 yaşındaki oyuncunun sözlerine de yer verildi. Nunez, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Burası harika bir kulüp." dedi.

Takıma yardım etmek için elinden geleni yapacağını söyleyen Nunez, "Daha önce Liverpool'a karşı oynadım. Burada harika oyuncular var. Buranın benim oyun tarzıma uygun olacağını düşünüyorum. Bu takıma yardım etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Ekim 2019'da ilk kez milli formayı giyen Uruguaylı oyuncu, Benfica ile çıktığı 85 maçta da 48 gol kaydetti.

Öte yandan genç yıldızın takımda 27 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.