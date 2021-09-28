Star.com.tr 28 Eylül 2021 Salı 14:54 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 14:54

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda 30 Eylül Perşembe akşamı oynanacak Celtic - Bayer Leverkusen maçını İskoç basınına analiz eden Christoph Daum çarpıcı ifadeler kullandı.

"LEVERKUSEN'İN ANALİZ ŞEFİ OĞLUM MARCEL, CELTİC FUTBOLCULARINI DUŞ ALIRKEN SÖYLEDİĞİ ŞARKILARA KADAR ANALİZ ETTİ"

67 yaşındaki çalıştırıcı, oğlu Marcel'in Leverkusen'in analiz şefi olduğunu ve Celtic'le ilgili gerekli bilgileri hocasına aktardığını belirterek, "Marcel, yeni tekni direktör Gerardo Seoane'ye çok yakın ve Leverkusen performansından o kadar memnun ki sözleşmesini 2024'ten sonraya bile uzatmayı düşünüyorlar. Şu anda iyi gidiyor ve birçok Bundesliga takımı onu istedi. Marcel, Celtic'i yüzde 110 analiz ederek her bir oyuncuyu ve Bayer takımını bu maça hazırlayacak. İşinde çok titizdir. O Celtic futbolcularını duş alırken söylediği şarkılara kadar analiz edecektir." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM CELTİC'İN TEKLİFİNİ REDDETMEMDİ"

Şu anda oğlunun rakip olduğu Celtic'ten 2014 yılında transfer teklifi aldığını hatırlatan Daum, "O dönem Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Celtic'ten teklif aldım. Eğer kariyerimdeki en büyük hatanın ne olduğunu sorarsanız "Bu işi kabul etmemek" olduğunu söyleyebilirim. O zaman hazır değildim. Dünyanın en seçkin kulüplerinden biri olan Celtic'te çalışmadığım için gerçekten çok üzgünüm." diyerek pişmanlığını dile getirdi.

İKİNCİ VATANI TÜRKİYE

Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü sık sık vurgulayan Christoph Daum, Beşiktaş'ta 1 Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası; Fenerbahçe'de ise 2 Lig, 1 TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Alman teknik adam Bursaspor'u da çalıştırmıştı.

4 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Kariyerinde Stuttgart ile Bundesliga, Austria Wien ile Avusturya Ligi şampiyonlukları da bulunan Daum, son olarak 2017 yılında Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. 67 yaşındaki teknik adam, 4 yıldır boşta bulunuyor.