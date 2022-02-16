Davalık olan Olimpiu Morutan'ın transferi için karar verildi

Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'a transferinden dolayı FC Botosani ile davalık olan FCSB kulübü, 279 bin euro ödemeye mahkum oldu.
Romanya'nın FCSB ve FC Botoşani takımları, Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'a transferinden dolayı mahkemelik olmuşlardı.
22 yaşındaki orta saha oyuncusunu 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle sarı kırmızılılara veren Gigi Becali'nin sahibi olduğu FCSB, Morutan'ı satın aldığı eski kulübü FC Botosani'ye o dönem yapmış olduğu anlaşma gereği yüzde 9'luk pay ödemeyi kabul etmişti. Ancak Rumen oyuncunun sözleşmesinde "Galatasaray'da 15 maç oynarsa 600 bin euro bonus ödenir" maddesi ortaya çıkınca işler karışmıştı.
Bu meblağ üzerinden de pay isteyen Rumen kulübünün Başkanı Valeri Iftime, Gigi Becali'yle anlaşamayınca konuyu Roman Futbol Federasyonu Ulusal Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdı. Iftime, bu miktarın transferin toplam değerine eklenmesi gerektiğini düşünürken, Becali aksini savundu.
Rumen basınında çıkan habere göre; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, transfer tutarının 3,5 milyon euro artı 600 bin euro, yani toplamda 4 milyon 100 bin euro olduğunu belirledi. Botosani'ye FCSB tarafından daha önce 1 milyon euro üzerinden pay verildiğini tespit eden Kurul, geri kalan para olan 3 milyon 100 bin euronun yüzde 9'luk kısmının, yani 279 bin euronun daha ödenmesine karar verdi. FCSB ayrıca rakibine 41 bin 789 euro da yetiştiricilik bedeli ödeyecek.
Star.com.tr