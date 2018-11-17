Davayı geri çektiler! İşte Modeste'nin yeni takımı
Köln, Galatasaray'ın da gündeminde olan Anthony Modeste ile 2023'e kadar sözleşme imzaladı.
Modeste uzun süredir Köln’de antrenmanlara çıkıyordu. Sözleşmesi uzun vadeli, futbol sonrası da kulüpte kalacak şekilde anlaşma yapıldı. Yıldız golcü yeni takımında hemen oynamaya başlayacak. Çin kulübü davayı geri çekince imza atmasına engel kalmadı.
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