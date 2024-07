David Alaba: Ralf Rangnick pek çok şeyi daha iyi hale getirmeyi başardı

Avusturya Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından David Alaba, Türkiye maçı öncesi UEFA'ya açıklamalarda bulundu.

İşte Alaba'nın açıklamaları;

"SAKATLIK"

"Diz bağlarım her geçen hafta daha da güçleniyor. Rehabilitasyon gerçekten iyi gidiyor. Üst seviyede çalışmak için ihtiyacım olan her şeye sahibim. Çok yoğun ve aynı zamanda zor ama her şey yolunda ve plana göre gidiyor."

"RALF RANGNICK MUAZZAM"

(Rangnick'in etkisi) "Muazzam. Gerçekten çok daha fazlasını yapmayı ve pek çok şeyi daha iyi hale getirmeyi başardı. Biz oyuncular takım içinde bunu çok fark ediyoruz. O ve teknik ekibi yüksek seviyede çalışıyor. Ona sahip olduğumuz için gerçekten mutluyuz. Şimdiden birçok şeyi değiştirdi ve bence oyunlarımızda onun izlerini çok iyi görebilirsiniz."

"BEKLENTİLER YÜKSEK"

(Yükselen beklentiler) "Beklentilerin yükseldiğinin farkındayız ama bunun bizi etkilemesine izin vermiyoruz. Dikkatimiz dağılmıyor. Odaklanmak çok önemli. Takım içinde bizim de kendi beklentilerimiz, kendi taleplerimiz var ve tabii ki bunları yerine getirmek istiyoruz. Beklentiler yüzünden kendimizi çıldırtmayacağız. Önümüzdeki maçın bizim için çok özel olduğunu söylemeye gerek yok ama bir şekilde bu anın tadını çıkarmak ve takım içinde sahip olduğumuz rahat atmosferi kaybetmemek istiyoruz."

"HEDEFİMİZ BÜYÜK"

(EURO2024'teki hedefleri) "Çok ileri, çok ileri. Potansiyelimiz var; kadroda kalitemiz var. Bir bütün olarak oynarsak ne kadar güçlü olabileceğimizi biliyoruz. Bunu geçmişte birçok kez kanıtladık, burada EURO'da da. Ancak bunun kolay olmadığını da biliyoruz. Başarılı olmak için çok daha fazlası gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle maç maç ilerliyor ve buraya yapmaya geldiğimiz şeyi gerçekleştirmek için buna odaklanıyoruz."