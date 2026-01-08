David Datro Fofana: Süper Lig, gerçekten iyi bir lig

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük formasını giyen forvet oyuncusu David Datro Fofana, Süper Lig'in iyi bir lig olduğunu söyledi.



Belek'te sezonun ikinci yarısına hazırlanan İstanbul ekibinin Fildişi Sahilli oyuncusu, AA muhabirine, kariyeri, Süper Lig ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play Davranış Ödülü olmak üzere birçok konuda değerlendirmede bulundu.

Sezonun ilk yarısında takım olarak yeteri kadar beraber olamadıklarını anlatan 23 yaşındaki golcü oyuncu, "Ligin ikinci yarısında birbirimizi kucaklayarak savaşmamız gerekiyor. Çünkü bu oyunda tek başınıza kazanamazsınız. Kazanmak için de takım olmanız gerekiyor. Tek başıma ben bunu ya da kimse bunu yapamaz. Takım olarak iyi olduğunuzda benim de performansım bireysel olarak daha da iyi olacaktır." diye konuştu.

Fiziksel olarak iyi bir durumda olduğunu vurgulayan Fofana, "Performansım daha iyi olabilirdi. Çünkü burada fiziksel kondisyon da çok önemli. İstediğim seviyede olursam bundan çok daha iyi performans sergileyeceğim." dedi.

Karagümrüklü forvet oyuncusu, Trabzonspor karşısında 53 saniyede attığı iki golle ilgili soru üzerine, "Ben bir forvetim ve işim de takıma yardım etmek. Açıkçası işimi yaptım. Gol atmak benim işim. Maalesef yetmedi. Bundan sonraki maçlarda daha fazla gol atmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG'E KÖTÜ BİR LİG DİYEMEYİZ"

David Datro Fofana, Süper Lig'de forma giydiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Süper Lig'den çıkan ve Avrupa'nın önemli takımlarına giden oyunculardan söz eden genç golcü, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha önce Türkiye'ye bir kere gelmiştim. O da yanlış hatırlamıyorsam Molde'nin Trabzonspor'la olan maçıydı. Buraya gelmeden önce Süper Lig'i arada izlerdim. Süper Lig'in iyi bir lig olduğunu düşünüyordum. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama garip bir derecede iyi bir lig. Kelimelere nasıl dökeceğimi bilemiyorum. Arda Güler gibi bir oyuncu, Fenerbahçe'den çıktı sonra Real Madrid gibi bir takıma gitti. Bu lige kötü bir lig diyemeyiz. Gerçekten iyi bir lig. Buraya gelmeden önce de 'Benim için ilginç bir meydan okuma olabilir. Neden olmasın?' dedim. Geldiğimden dolayı da gerçekten çok mutluyum çünkü burada çok güzel tecrübeler yaşadım."

"TARAFTARLAR TRİBÜNLERE GELMEK İÇİN ÇOK FEDAKARLIK YAPIYOR"

David Datro Fofana, dolu tribünlerin önünde oynamanın kendisini motive ettiğini aktardı.

Tribünlerde taraftarlar varlığının önemine değinen genç futbolcu, "Ateşli bir atmosfer oluyor, seni daha fazla ittiriyorlar. Daha fazla zorluyorlar. Bu seni iten bir faktör oluyor. Tabii taraftar olmadığı zaman da ben kendi kendimi motive etmeye çalışıyorum. Oraya gelen taraftarları düşünüyorum. Onlar için ben her şeyimi vermeye çalışıyorum. Çünkü onların oraya gelmesi kolay değil. Taraftarlar tribüne gelmek için çok fedakarlık yapıyor. Onlara güzel şeyler göstermek, onları mutlu edebilmek için elimden geleni yapıyorum." değerlendirmesini yaptı.

"(İSMAİL YÜKSEK) 'DÜŞERSE BİTER BU ADAM.' DEDİM"

Sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında hava topu mücadelesinde rakibi İsmail Yüksek'in yere sert bir şekilde düşmesini engelleyen Datro David Fofana, TFF Fair Play Davranış Ödülü'nü aldı.

Fofana'nın refleksi rakibinin olası ciddi bir sakatlık yaşamasını önlerken bu davranış spor kamuoyunda takdirle karşılandı.

Fildişi Sahilli forvet, o anları şöyle anlattı:

"Çok deli bir andı. Pozisyonda ben, Berkay Özcan ve İsmail Yüksek vardık. Berkay zıpladı, sonra İsmail'in zıplamasını beklemiyordum. Sonradan gördüm. İçimden 'Burada düşerse biter bu adam.' dedim. Çok büyük sıkıntıya uğrar. İçgüdüsel bir şekilde yakalamaya çalıştım. Açıkçası çok iyi yakaladığımı da düşünmüyorum ama elimden geleni yaptım. Sonra Instagram'dan bana teşekkür etti, konuştuk. 'Nasılsın, iyi misin?' diye sordum. İnsan sahada bunları çok anlayamıyor. Nasıl olduğunu, önemli bir şey olup olmadığını çok iyi bir şekilde anlayamıyorsun. Fakat sonra televizyondan gördükten sonra bunu anlıyorsun. Futbol oynuyoruz sonuçta ve futbolda etrafındaki herkese dikkat etmen gerekiyor. Bu da bu işin bir parçası. Futbola, bir düet gibi diyebiliriz."

"Futbolcu olmasaydın, cankurtaran olabilir miydin?" sorusuna ise Fofana, gülerek "Hayır tabii ki." cevabını verdi.

"KENDİME 'DAVİD SIRA SENDE VE EN İYİSİNİ GÖSTERMEN GEREK' DEDİM"

Fofana, 20 yaşındayken gerçekleşen Chelsea transfer sürecini de anlattı.

Ülkesi Fildişi Sahili'ni genç yaşta terk ettiğini dile getiren Fofana, "Molde'ye gittim. Molde'den sonra da gerçekten Chelsea gibi çok büyük bir kulübe gittim. Aslında şaşırmadım. Fakat içimden 'Ben nereye geldim, ne yaptım, bunu nasıl başardım.' dedim. Çünkü bu, herkesin başına gelebilen bir şans değil. Kendime 'Bu şansı kullanmam gerek. David sıra sende ve en iyisini göstermen gerek.' dedim." şeklinde görüş belirtti.

Molde'de forma giydiği döneme göre daha tecrübeli olduğunu vurgulayan genç futbolcu, "Çünkü Molde'deki Fofana Afrika'dan yeni gelmiş genç bir çocuktu. Gerçekten aramızda büyük bir tecrübe farkı var. Bu tecrübe de hep oynayarak gelişti. Aynı zamanda bu tecrübeyle de insanın hayata olan bakış açısı da değişiyor. Artık daha büyüğüm, baktığım bir ailem var. Bu da insanı çok geliştiren bir şey." ifadelerini kullandı.

"100 YAŞIMA KADAR FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM"

David Datro Fofana, Süper Lig'deki yıldız golcülerle ilgili, "Victor Osimhen, Youssef En-Nesyri, Tammy Abraham ve Paul Onuachu gibi oyuncular Avrupa'da zaten çok büyük isimlerdi. Onlarla aynı işi yapmaya çalışıyorum. Üst seviyede kalabilmek, birbirimizle rekabet etmek zaten bizim işimiz. Zor bir meydan okuma ama yapılamayacak bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuk yaşlarda Cristiano Ronaldo'yu örnek aldığını anlatan Fofana, "Çocukken arkadaşlarımla sokakta oynarken 'Cristiano Ronaldo'yum' diyordum. Onu örnek alıyordum. Drogba'yı tabii ki çok seviyordum. Çünkü Drogba Fildişi Sahilleri'nin ikonu, efsanesi. Ben kariyerime forvet olarak başlamadım, kanat olarak başladım. Forvet olduktan sonra Drogba'yı daha çok izlemeye başladım. Chelsea'ye gittiğimde sadece Drogba görüntüleri izliyordum. Daha gençken, kanat oynarken sadece Ronaldo'nun görüntülerini izliyordum. Sonra Drogba'ya geçtim. Drogba zaten tartışılmaz." ifadelerini kullandı.

Fofana, "40, 50 hatta mümkünse 100 yaşıma kadar futbol oynamak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.