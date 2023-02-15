David De Gea Premier Lig tarihine geçti

İngiltere Premeri Lig'in 22. haftasında Manchester United, deplasmanda Leeds United'ı Marcus Rashford ve Alejandro Garnacho'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuça ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkartan Erik Ten Hag'ın ekibi, puanını 46'ya yükselterek ilk dört yarışını sürdürdü.

Manchester United'da maça ilk 11'de başlayan David De Gea ise Premier Lig tarihine geçti.

Premier Lig'de Manchester United formasıyla 400. maçına çıkan David De Gea, ligde 400 maç barajını geçen ilk yabancı oyuncu unvanını elde etti.

Manchester ekibine 2011'de İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'den 19 milyon sterlin karşılığında transfer olan David De Gea, İngiliz ekibinde yedi kupa kazandı.

2012/13 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayan De Gea; Avrupa Ligi, F.A. Cup, Community Shield (3) ve İngiltere Lig Kupası'nı kazandı.

Bu sezon Manchester United formasıyla İspanyol eldiven 33 maçta süre alırken 14 maçta kalesini gole kapattı. De Gea, kalesinde 33 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 16 Şubat Perşembe günü Barcelona'ya konuk olacak Manchester United, 19 Şubat Pazar günü Premier Lig'de Leicester City'yi ağırlayacak.