İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2025 Pazartesi / 4 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,812
  • EURO
    46,898
  • ALTIN
    4212.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

David Jurasek: Hiç tereddüt etmedim

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Çek sol bek David Jurasek, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 18:46 - Güncelleme:
David Jurasek: Hiç tereddüt etmedim
ABONE OL

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Çek futbolcu David Jurasek, siyah-beyazlı kulüpten aldığı transfer teklifi karşısında hiç tereddüt etmediğini söyledi.

Siyah-beyazlıların Portekiz temsilcisi Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladığı 24 yaşındaki sol bek, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

"TEKLİF ALDIĞIM İÇİN GURUR DUYDUM"

Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığı için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Jurasek, "Beşiktaş büyük bir kulüp. Büyük bir tarihe sahip. Teklif geldiği anda hiç tereddüt etmedim." ifadelerini kullandı.

Tomas Sivok, Tomas Zapotocny ve Tomas Jun'un ardından Beşiktaş'ta forma giyen dördüncü Çek oyuncu olacak David Jurasek, "Sivok'un burada önemli işler yaptığını biliyorum. Ben hiç yorulmam, maç boyunca koşarım ve sahada yapabileceğimin en iyisini ortaya koyarım." diye görüş belirtti.

Rafa Silva ve Joao Mario ile Benfica'nın ardından Beşiktaş'ta bir araya gelmesine ilişkin de görüşlerini paylaşan Çek futbolcu, "Rafa Silva ve Joao Mario ile Benfica'da yarım sezon oynadım. Alışma sürecinde bana destek olacaklarını umuyorum." şeklinde konuştu.

"BU ATMOSFERİ GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Beşiktaş taraftarıyla ilgili de konuşan Jurasek, "Taraftarların bazı videolarını izledim ve statta kırılan desibel rekoru hakkında haberler okudum. Bu atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.