1 Ocak 2026 Perşembe / 13 Recep 1447
Spor

David Jurasek'e talip çıktı

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çekyalı futbolcu David Jurasek'e ülkesinden talip çıktı.

TRT Spor1 Ocak 2026 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
David Jurasek'e talip çıktı
David Jurasek'e, ülkesinden talip var. Beşiktaş'ın, yaz transfer döneminde Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Çekyalı oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlandığı öğrenildi.

Siyah beyazlılar, beklentilerin altında kalan Çek sol bekle ayrılık konusunda görüşmelere başladı. Bu süreçte Jurasek'in, ülkesi Çekya'dan eski kulübü Slavia Prag ile temas halinde olduğu ifade edildi.

Bonservisi Benfica'da bulunan oyuncunun geleceğiyle ilgili karar, iki kulübün yapacağı anlaşmaya bırakılırken; Jurasek'in maaşıyla ilgili görüşme trafiğinin de sürdüğü belirtildi.

Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan David Jurasek, gol ya da asist katkısı veremedi.

Diğer yandan Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmayı amaçlıyor.

HÜCUM HATTINA TAKVİYE GÜNDEMİ

Siyah beyazlılar, Nottingham Forest forması giyen Arnaud Kalimuendo'yu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

23 yaşındaki Fransız futbolcu, yazın 30 milyon avro bedelle Rennes'ten İngiliz ekibinin yolunu tutmuştu.

Kalimuendo, Nottingham Forest'ta bu sezon hiçbir maça 11'de başlamadı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 13 maçta 386 dakika süre alan Arnaud Kalimuendo, 2 gol kaydetti. Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız santrfor, 6 kez de milli formayı giydi.

