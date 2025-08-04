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Spor

David Luiz'den beklenmeyen transfer

Dünyanın en iyi stoperleri arasında bir dönem yer alan Brezilyalı futbolcu David Luiz, kariyerine Güney Kıbrıs'ta devam edecek. 38 yaşındaki futbolcu, Fortaleza'dan Pafos FC'ye transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi4 Ağustos 2025 Pazartesi 01:11 - Güncelleme:
David Luiz'den beklenmeyen transfer
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Dünyanın en iyi stoperleri arasında bir dönem yer alan Brezilyalı futbolcu David Luiz, kariyerine Güney Kıbrıs'ta devam edecek.

38 yaşındaki futbolcu, Fortaleza'dan Pafos FC'ye transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KARİYERİ

Brezilya takımlarından Vitoria'da futbola başlayan Luiz, Benfica'da parladıktan sonra Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea'nin ardından PSG'nin yolunu tutan deneyimli stoper, 2 sezon sonra yeniden Maviler'e döndü. Chelsea'den sonra Arsenal forması da giyen David Luiz, Flamengo ile birlikte ülkesine döndü. Yıldız oyuncu son olarak Fortaleza forması giydi.

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