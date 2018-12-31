David Paverlka'dan Fenerbahçe yorumu! 'Çok kötü durumdalar, küme düşebilirler'

Bu sezon Süper Lig'in en büyük sürprizlerinden birine imza atan Kasımpaşa'nın Çek orta saha oyuncusu David Pavelka özel bir röportaj verdi ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ligde bulundukları noktanın kendilerine de sürpriz olduğunu belirten Pavelka, "Bu sezon ligde her şey olabilir. Beklentilerimizi biraz aştık ve şu anda lider olmak istiyoruz. Kimse bu kadar yüksekte olacağımızı beklemiyordu. Şu anda şampiyonluk için gerçekten bir şansımız var, en azından Avrupa Kupaları'na katılabiliriz" dedi.

"FENERBAHÇE KÜMEDE KALMAYA ÇALIŞIYOR"

3 büyük takımın kötü durumu ile ilgili görüşleri sorulan 27 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de finansal durum çok etkiliyor. Büyük takımların yönetimleri biraz durmak zorunda kaldı, transfer politikaları değişti. Fenerbahçe ise çok kötü oynadı, kümede kalmaya çalışıyor. Yeni bir anlayışa geçtiler, yeni bir teknik direktör neredeyse takımın tamamını yeniledi ancak kötü sonuçlar her şeyi berbat etti. Büyük sorun yaşıyorlar" cevabını verdi.

"ESKİ HOCAMIZLA DEFANSİF ÇALIŞMALAR YAPIYORDUK"

Kemal Özdeş'in görevine son verilip, Mustafa Denizli'nin göreve getirilmesi için konuşan Kasımpaşalı oyuncu, "Değişim beklenmiyordu, Sonbahar'ın başı harikaydı. Herhangi bir kriz de yoktu. Ama önceki hocamızla 5 günün 3'ünde defansif çalışmalar yapıyorduk. Artık daha fazla pres yapıyoruz. Topu rakibe verip beklemiyoruz. Gerçekten çok geliştik. Hücumda kaliteli ayaklarımız var." diye konuştu.

"DIAGNE'Yİ TAKIMDA TUTMAK GERÇEKTEN ZOR OLACAK"

Gol kralı pozisyonundaki Diagne'ye de değinen Pavelka, "Bu sene ligdeki diğer tüm forvetlerden farklı. Harika bir form grafiği yakaladı. Ligde 10 tane takım 20 gol bile atamazken, o tek başına bunu başardı. Kış aylarında onu takımda tutmak çok zor olacak" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Kasımpaşa'da Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte 17 maça çıkan Pavelka, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)