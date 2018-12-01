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David Villa'nın yeni adresi Vissel Kobe

İspanyol futbolcu, Andres Iniesta ve Lukas Podolski'nin de formasını giydiği Vissel Kobe'ye gideceğini duyurdu.

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Amerika'nın New York City takımında forma giyen İspanyol futbolcu David Villa, kariyerini Japonya'da sürdürecek.

İspanyol futbolcu, eski takım arkadaşı Andres Iniesta ile bir dönem Galatasaray'da oynayan Alman Lukas Podolski'nin forma giydiği Japonya Birinci Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye transferini sosyal medyadan duyurdu.

New York City'den 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erince ayrılacağını belirten David Villa, "Zamanı geldi. Yeni bir adresim var. Yeni ülke, yeni kültür, yeni takım arkadaşları. Merhaba Japonya, merhaba Vissel Kobe." paylaşımında bulundu.

2008'de Avrupa Futbol Şampiyonası'da, 2010'da da Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'yla şampiyonluk yaşayan David Villa, Barcelona'da oynadığı dönemde de lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarını kazanmıştı.

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