02 Eylül 2020 Çarşamba 19:31 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 19:31

Transfer konusunda taraftarın eleştirilerini alan Beşiktaş yönetimine İtalya'dan 'Ret' cevabı geldi. Tecrübeli bek Davide Santon Beşiktaş'ın teklifini reddetti.



İtalyan medyasından Nicolo Schira'nın haberine göre; Davide Santon Beşiktaş'a İtalya'da kalmak istediğini belirterek Siyah Beyazlılar'ın teklifi reddetti. Bu haberi öğrenen Genoa'nın Santon transferi için devreye girdiği belirtildi. Kariyerinde Roma'nın dışında Inter ve Newcastle gibi takımlar da bulunan 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon 21 maça çıkmıştı.

