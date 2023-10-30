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Spor

Davinson Sanchez 40 yıllık Galatasaraylı gibi!

Sezon başında Tottenham'dan transfer edilen stoper oyuncusu Davinson Sanchez, Galatasaray'ın vazgeçilmezi oldu.

Sabah30 Ekim 2023 Pazartesi 13:24 - Güncelleme:
Davinson Sanchez 40 yıllık Galatasaraylı gibi!
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Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Davinson Sanchez ne kadar önemli bir değer olduğunu kısa süre içinde kanıtladı.

40 YILLIK G.SARAYLI GİBİ

Takımda Victor Nelsson olmasına rağmen alınan Kolombiyalı savunma oyuncusu için o dönem "Ne gerek vardı?" diyenler şimdi tam tersini düşünüyor. 27 yaşındaki futbolcu formayı giydiği ilk günden bu yana 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynuyor. Takıma alışma sıkıntısı çekmeyen tecrübeli stoper, gücü, soğukkanlılığı ve yüksek oyun görüşüyle alkış topluyor.

HEM HAVADAN HEM YERDEN

Çaykur Rizespor maçında da takımın en çok ikili mücadele kazanan ve en çok top kapan oyuncusu olmayı başardı. Havadan ve yerden geçilmeyen Sanchez, top Cimbom'dayken oyunu okumasıyla da hücumu da rahatlatıyor. Önceki gün kazanılan Rizespor karşılaşmasının ardından "Gol yemeden 3 puan" paylaşımı beğeni topladı.

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