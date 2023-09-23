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Spor

Davinson Sanchez: Galatasaray için elimden geleni vereceğim

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Davinson Sanzhez, Başakşehir karşısında 90 dakika sahada kaldı. İlk maçında iyi bir performans gösteren başarılı stoper maç sonu açıklamasında 'Bu takım için elimden geleni yapacağım, bu benim kanımda var' dedi.

23 Eylül 2023 Cumartesi 22:43 - Güncelleme:
Davinson Sanchez: Galatasaray için elimden geleni vereceğim
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Galatasaray'ın Kolombiyalı yeni stoperi Davinson Sanchez, 2-1 kazandıkları Rams Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray formasını ilk kez giyen Davinson Sanchez "Galatasaray'da çok iyi karşılandım. İyi hazırlanmaya çalışıyorum. Benim kanımda oynamak, mücadele etmek var. Şampiyonlar Ligi'nde hazırdım, Başakşehir'e kısmetmiş. Galatasaray için elimden geleni vereceğim. Bu benim kanımda var." açıklamasını yaptı.

"REKABET TAKIMI İLERİYE GÖTÜRECEK"

Kolombiyali yıldız, "Victor Nelson, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı çok büyük oyuncular ve çok iyi insanlar. Aramızdaki rekabet, takımı daha ileriye götürecektir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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