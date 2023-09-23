Davinson Sanchez: Galatasaray için elimden geleni vereceğim

Galatasaray'ın Kolombiyalı yeni stoperi Davinson Sanchez, 2-1 kazandıkları Rams Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray formasını ilk kez giyen Davinson Sanchez "Galatasaray'da çok iyi karşılandım. İyi hazırlanmaya çalışıyorum. Benim kanımda oynamak, mücadele etmek var. Şampiyonlar Ligi'nde hazırdım, Başakşehir'e kısmetmiş. Galatasaray için elimden geleni vereceğim. Bu benim kanımda var." açıklamasını yaptı.

"REKABET TAKIMI İLERİYE GÖTÜRECEK"

Kolombiyali yıldız, "Victor Nelson, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı çok büyük oyuncular ve çok iyi insanlar. Aramızdaki rekabet, takımı daha ileriye götürecektir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.