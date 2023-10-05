Davinson Sanchez, haftanın 11'inde

Galatasaraylı futbolcular, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor.
Devler Ligi'nde ilk hafta Tete'nin haftanın 11'ine seçilmesinin ardından 2. hafta da Davinson Sanchez, Şampiyonlar Ligi Fantezi Futbol oyununda 'Haftanın 11'ide yer aldı.
Kolombiyalı stoper, 3-2 kazanılan Manchester United deplasmanında Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'nin attığı gollerin asistini yapmıştı.
Şampiyonlar Ligi Fantezi Futbol oyununda haftanın 11'i şu şekilde;
Ter Stegen
Calabria
Schar
Davinson Sanchez
Bukari
Almiron
Bellingham
Brais Mendez
Bruma
Hojlund
Danylo Sikan