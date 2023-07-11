Galatasaray, Tottenham forması giyen Kolombiyalı Davinson Sanchez'in transferi için harekete geçti. Menajeri ilgiyi doğruladı.

GALATASARAY'DAN 9 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılı takım, İngiliz ekibine Kolombiyalı için sözlü bir teklifte bulundu. Galatasaray'ın Sanchez için yaptığı teklifin yaklaşık 9 milyon euro olduğu belirtildi.

MENAJERİNİN AÇIKLAMASI

Davinson Sanchez'in temsilcisi Fernando Villarreal, Yağız Sabuncuoğlu'na yaptığı açıklamada, "Galatasaray ihtimali güzel bir ihtimal. Çıkan haberler doğru." ifadelerini kullandı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray dışında başka taliplerinin de olduğu vurgulandı.

SON KARAR OYUNCUDA

Tottenham'ın Sanchez'in ayrılığına onay vermeye hazır olduğu, transfer için son kararı Sanchez'in vereceği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Kolombiyalı stoperin Tottenham ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.