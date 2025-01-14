Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde 9.50 milyon bonservis bedeli karşılığında Tottenham'dan Galatasaray'a transfer olan Davinson Sanchez için flaş bir haber gündeme geldi. Performansıyla adından sıkça söz ettiren deneyimli stoper, sarı kırmızılı takıma veda edebilir.

AVRUPA'DA KULÜPLERİNİN RADARINDA

Galatasaray macerasına başladığı 2023-2024 sezonundan bu yana performansıyla göz dolduran ve sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Davinson Sanchez'e Avrupa'dan yoğun ilgi bulunuyor. İngiltere'den Everton, Almanya'dan Bayern Münih ve İtalya'dan bazı kulüpler, 28 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

NAPOLI'DE HEDEF YİNE DAVINSON SANCHEZ

Çizme basınının duyurduğu habere göre Antonio Conte önderliğinde şampiyonluk yarışı veren Napoli, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Haberde yer alan bilgiye göre İtalyan kulübü, Galatasaray'da forma giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak için hazırlıklara başladığı iddia edildi.

DAVINSON'UN SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Davinson Sanchez, 1.706 dakika süre aldı. Tecrübeli savunmacı bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.