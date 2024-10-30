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Spor

Davinson Sanchez Kolombiya'da gündem oldu

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Davinson Sanchez gösterdiği etkili performansla ülkesi Kolombiya'da gündem oldu.

Akşam30 Ekim 2024 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
Davinson Sanchez Kolombiya'da gündem oldu
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Galatasaray'ın Beşiktaş galibiyetinde takımının ilk golünü atan Davinson Sanchez, performansıyla beğeni topladı. Savunmada kritik müdahaleler yapan ve kazandığı topları hızlıca ikinci bölgeye bazen de direkt üçüncü bölgeye aktarabilen Davinson, ülkesinde de çok konuşuldu.

Kolombiya basınından Elespectador, Sanchez için şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Ligi'nde kalitesini göstermeye davam eden savunma oyuncusu, duran toplardaki avantajını kullanarak takımını öne geçiren golü kaydetti.

Bu gol, Türkiye'de milyonlarca kişinin ilgisini çeken karşılaşmada Galatasaray'ı avantajlı hale getirdi. Saha içerisinde takımına güç veren Davinson, performansıyla beğeni topluyor.

Sanchez'in muhteşem performansı, Osimhen'in hücumuyla birleşince Galatasaray, ligin favorisi konumunda daha da güçleniyor." Beşiktaş'a karşı 90 dakika oyunda kalan Davinson; 1 gol, 4 tehlike engelleme, 1 pas arası, 5 kazanılan ikili mücadele, 3 kazanılan hava topu mücadelesi ve yüzde 77'lik isabetli pas istatistiklerini yakaladı.

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