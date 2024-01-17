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Spor

Davinson Sanchez kupa maçında formasına kavuşuyor

Kupa maçında Ümraniyespor ile mücadele edecek olan Galatasaray'dan müjdeli haber geldi. Davinson Sanchez'in bu maçta forma giymesi bekleniyor.

17 Ocak 2024 Çarşamba 14:18 - Güncelleme:
Davinson Sanchez kupa maçında formasına kavuşuyor
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Kayserispor engelini zor da olsa aşan Galatasaray gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Yarın Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da yıldız oyuncu Davinson Sanchez, haftalar sonra forma giyecek.

KADROYA ALINMAYACAKLAR

Lig yarışında kadrosunu en efektif şekilde kullanmak isteyen Aslan'ın hocası Okan Buruk, Ümraniye ile oynanacak kupa mücadelesinde asların büyük bölümünü dinlendirmeyi düşünüyor. Başta Muslera, Abdülkerim, Boey, Barış Alper Yılmaz ve Torreira olmak üzere düzenli forma giyen oyuncuların bir kısmının kupada ya yedek soyunacağı ya da kadroya alınmayacağı bildirildi.

SANCHEZ MÜJDESİ

Galatasaray'da eksikler birer birer kadroya geri dönüyor. Bunlardan biri de Davinson Sanchez. Kolombiyalı stoper, dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Okan Buruk, Güney Amerikalı savunmacıyı ligde Trabzonspor'la oynanacak dev maça hazırlıyor. Sanchez'in kupadaki Ümraniye sınavında ise süre alması beklenmiyor.

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