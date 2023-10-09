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Spor

Davinson Sanchez performansı ile tam not aldı

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a katılan Davinson Sanchez, adaptasyonu ve performansıyla sarı-kırmızılı camiayı kendisine hayran bıraktı.

Fanatik9 Ekim 2023 Pazartesi 14:45 - Güncelleme:
Davinson Sanchez performansı ile tam not aldı
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Galatasaray'da yaz döneminin sürpriz transferlerinden Davinson Sanchez de takıma kısa sürede adapte oldu.

Victor Nelsson'dan formayı aldıktan sonra formayı bırakmayan Sanchez, ortaya koyduğu futbolla da kısa sürede taraftarı kendisine hayran bıraktı. Sadece maçlarda değil idmanlardaki performansıyla da teknik ekibi memnun eden Kolombiyalı futbolcu, disiplini ve istikrarı ile takdirleri topladı.

Son oynanan Antalyaspor mücadelesinde 1 gol atan 27 yaşındaki oyuncu, 4 maç sonunda 1 gol ve 2 asiste ulaştı. Yani deneyimli futbolcu, birinci bölgede verdiği katkının yanında üçüncü bölgeye de adeta bir hücumcu gibi katkı sağladı.

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