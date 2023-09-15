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Spor

Davinson Sanchez: Şampiyonlar Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz

Galatasaray'ın yeni transferi 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

AA15 Eylül 2023 Cuma 23:40 - Güncelleme:
Davinson Sanchez: Şampiyonlar Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz
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Galatasaray'ın İngiliz ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takım olarak eGalatasaray'ın yeni transferi 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.llerinden gelen her şeyi verip gidebildikleri noktaya kadar gitmek istediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Sanchez, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu transferin gerçekleşmesi için 3 aydır mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. Aileme de teşekkür etmek istiyorum. Bu kararı ben kendi başıma vermedim, hep birlikte aldık. Bana destek oldular." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün hedefleriyle ilgili de konuşan Sanchez, "Ben buraya takımı geliştirmek için geldim. Şu anda çok iyi bir takımımız var. Ligde şampiyonluğa oynayacağız, Türkiye Kupası'nı kazanmaya çalışacağız ve tüm oyuncuların olmak istediği yerde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zor bir grup aşaması var. Elimizden gelen her şeyi vererek Şampiyonlar Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Şimdi gruptaki maçlara odaklanmamız ve kendimizi bunun için hazırlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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