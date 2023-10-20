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Spor

Davinson Sanchez'den çarpıcı açıklamalar! ''Tottenham'da çok acı çektim''

Yaz transfer döneminde Tottenham'dan Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki deneyimli savunmacı Davinson Sanchez çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı isim verdiği röportajda 'Tottenham'dayken çok acı çektim. Öyle ya da böyle atlatmak önemliydi.' ifadelerini kullandı.

Akşam20 Ekim 2023 Cuma 09:16 - Güncelleme:
Davinson Sanchez'den çarpıcı açıklamalar! ''Tottenham'da çok acı çektim''
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Transfer döneminin sonunda Tanguy Ndombele ile birlikte Tottenham'dan Galatasaray'a katılan Davinson Sanchez, Sarı-Kırmızılılar'da yakaladığı çıkıştan sonra ülkesi Kolombiya'nın da en önemli kozlarından biri haline geldi. Dünya Kupası Eleme maçlarında süre alan Davinson, yoğun eleştirilen Luiz Diaz hakkında konuştu. Diaz'ın kaliteli bir futbolcu olduğunu, kendisinin de zor zamanlar atlattığını söyleyen Davinson, çarpıcı bir ifade kullandı.

Alertatoilma'daki haberde Sanchez'in şu sözleri paylaşıldı: "Luis Diaz, Liverpool'da çok önemli işler yaptı. Ben de Tottenham'dayken çok acı çektim. Öyle ya da böyle atlatmak önemliydi. Önemli olan baskıyı atıp performansı yansıtmaktır. Özgür bırakmak ve yaratıcı olma arzusuna izin vermek gerekebilir. Ne yazık ki bundan kurtulmak kolay olmuyor. Baskılardan sıyrılmak için iyi bir duruma kavuşmak da gerekiyor." 9.5 milyon euroya G.Saray'a gelen 27'lik stoper Davinson, 6 maçta 1 de kullandı. Alertatoilma'daki gol ve 2 asistle oynadı...

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