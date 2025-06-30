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Spor

Davinson Sanchez'den Jhon Duran'a transfer tavsiyesi: Fenerbahçe'ye gel

Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, vatandaşı Jhon Duran'a Fenerbahçe'ye gelmesi için tavsiyede bulundu.

HABER MERKEZİ30 Haziran 2025 Pazartesi 12:43 - Güncelleme:
Davinson Sanchez'den Jhon Duran'a transfer tavsiyesi: Fenerbahçe'ye gel
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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Jhon Duran ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre; Al Nassr forması giyen Jhon Duran, Fenerbahçeli yetkililer ile görüşmesinin ardından milli takımdan arkadaşı olan Davinson Sanchez ile de görüşme gerçekleştirdi.

Haberde, Davinson Sanchez'in Jhon Duran'a olumlu referans olduğu belirtilirken, "Fenerbahçe'ye gel. Türkiye Ligi çok kaliteli. Burada güzel bir yaşam sürebilirsin. Burada birçok Güney Amerikalı futbolcu var." dediği iddia edildi.

AL NASSR'A VEDA EDİYOR

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Jhon Duran ve Al Nassr arasındaki ilişki yüzde 99 oranında bitti. Haberde, Duran'ın Fenerbahçe ile ilgili vereceği kararın beklendiği ifade edildi.

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