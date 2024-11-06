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Spor

Davinson Sanchez'den transfer açıklaması: Bunlar spekülasyon

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Davinson Sanchez, Tottenham maçı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kolombiyalı oyuncu transfer iddialarına son noktayı koydu.

6 Kasım 2024 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Davinson Sanchez'den transfer açıklaması: Bunlar spekülasyon
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Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Tottenham maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Davinson Sanchez yaptığı açıklamada, "Tottenham ile özel bir maç oynayacağız. Ben de eski takımımla karşılaşmış olacağım. İyi bir oyun oynamak istiyoruz. Tottenham da agresif olacaktır. Sahada Galatasaray olarak kendimizi göstereceğiz. Çok yüksek potansiyelli, uluslararası deneyimi yüksek oyuncularımız var. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

"DİSİPLİNLİ OYNAMALIYIZ"

Ciddi oynamaları gerektiğini söyleyen Sanchez, "Tottenham iyi bir takım, iyi çalışıyorlar ve genç yetenekli isimleri var. Herkesi ciddiyet için uyarabilirim, disiplinli bir şekilde oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

"BİZ DE FAVORİLERDEN BİRİYİZ"

Favori takımlardan biri olduklarını söyleyen Kolombiyalı oyuncu, "Galatasaray her sene gelişiyor. Bu tip turnuvalar için çalışıyoruz. Biz de favorilerden birisiyiz. Biz de kazanmak istiyoruz. Avrupa'da nasıl boy ölçüştüğümüz çok önemli. Türk futbolunu izlediğinde insanlar ne görüyor, buna bakmak lazım. Takım olarak burada iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"ADAPTE OLMAMIZ LAZIM"

Davinson Sanchez, oynadıkları sistemle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "4'lü oynamak, 3'lü oynamak... Bunlara adapte olmamız lazım. Takım arkadaşlarımız ne istiyor, takıma ne lazım? Bunları görmemiz lazım. Kendimizi geliştirmeli ve kendimizi göstermeliyiz. Kim daha iyi oynayacak diye mücadele etmiş oluyoruz."

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

"Real Madrid ve Napoli haberleri için ne diyeceksin?" sorusuna Sanchez, "Bunlar spekülasyonlar. Hep çok konuşulur. Galatasaray'a odaklandım. Yazın da bu tip haberler vardı. İlgi olması güzel bir şey, bu iyi çalıştığımızı gösterir. Ligde iyiyiz, Avrupa'da da aynısını göstermek istiyoruz. İlgi olması, olmaması daha sonra geldiği zaman düşünülecek şeylerdir. Aklımla ve ruhumla şu an Galatasaray'dayım." diye konuştu.

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