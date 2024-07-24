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Spor

Davinson Sanchez'den transfer iddialarına cevap! Ülkesinin basınına açıkladı

Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Davinson Sanchez, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı stoper hakkında çıkan ayrılık iddialarına, ' Hala Galatasaray ile bir kontratım var ve ne karar verilirse verilsin benim iyiliğim düşünülerek verilecek.' sözleriyle cevap verdi.

24 Temmuz 2024 Çarşamba 15:10 - Güncelleme:
Davinson Sanchez'den transfer iddialarına cevap! Ülkesinin basınına açıkladı
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Galatasaray'da geçen sezon gösterdiği performansla göz dolduran Davinson Sanchez, ülkesinin basınına, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son dönemde adı sık sık transfer haberleriyle anılan Sanchez, konuya açıklık getirdi.

"HALA SÖZLEŞMEM VAR"

Ülkesi Kolombiya'da bir röportaj veren 28 yaşındaki savunma oyuncusu, yeniden Premier Lig ekiplerinin radarında olmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bu iyi çalışmanın bir yansıması. Ben çok çalışmaya, zorlukların üstesinden gelme yeteneğine ve konfor alanından çıkmaya çok inanan bir insanım. Konfor alanı her zaman olasılıklarınızı sınırlar. Bulunduğunuz yerden çok daha ileriye gidebilirsiniz. Takımlar ve fırsatlar karşınıza çıkar. Önemli takımların radarında olmak sizi gururlandırır çünkü iyi bir iş yaptığınızı bilirsiniz. Hem ben hem de kulüp için en iyisinin ne olduğunu göreceğiz. Hala Galatasaray ile bir kontratım var ve ne karar verilirse verilsin benim iyiliğim düşünülerek verilecek." şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK SONRASI FİNAL

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Sanchez, ilk sezonunda sarı-kırmızılı takım ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Sezonun sona ermesinin ardından Kolombiya Milli Takımı ile Copa America'ya katılan Sanchez, burada da final oynayan takımın önemli parçalarından biri oldu. Kolombiya, Copa America finalinde uzatmalarda Arjantin'e 1-0'lık skorla kaybetmişti.

ADI GEÇEN TAKIMLAR

Davinson Sanchez'in adı Galatasaray'daki başarılı performansı sonrası İngiltere'den Everton ve İtalya'dan Napoli ile anılmıştı.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Galatasaray'ın geçen sezon Tottenham'dan 9.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı başarılı stoperin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sanchez, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 32 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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