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Spor

Davinson Sanchez'e bir talip daha! Bu kez İngilizler peşinde

Galatasaray'da performansıyla göz dolduran Davinson Sanchez için sıcak bir gelişme yaşandı. Avrupa ekiplerinin takibinde olan yıldız stoper Davinson Sanchez'e Premier Lig'den talip çıktı. İşte detaylar...

21 Mayıs 2024 Salı 15:05 - Güncelleme:
Davinson Sanchez'e bir talip daha! Bu kez İngilizler peşinde
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Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'e Premier Lig'den bir talip çıktı.

ALTERNATİF İSİM DAVINSON

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United, Everton'ın savunma oyuncusu Jarrad Branthwaite ile ilgileniyor. Everton, Branthwaite'ın ayrılık ihtimaline karşılık Davinson Sanchez'i alternatif isimler arasına ekledi.

TRANSFERDE TALİBİ ÇOK

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'e, Everton'ın dışında da Premier Lig'den ilginin yoğun olduğu öne sürüldü. Sanchez ile Ada'dan West Ham United ve Fulham'ın ilgilendiği, 27 yaşındaki futbolcunun İtalya'dan da Napoli'nin radarında olduğu kaydedildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez'in sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Davinson Sanchez, Galatasaray forması altında çıktığı 31 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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