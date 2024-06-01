Davy Klaassen geleceği için kararını verdi

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan ancak Inter'e transfer olan Davy Klaassen geleceği ile ilgili kararını verdi.

AYRILMA KARARI ALDI

Nicolo Schira'nın haberine göre 31 yaşındaki Hollandalı orta saha Inter ile olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı ve takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Haberin detaylarında Davy Klaassen ile bazı Serie A, Ligue 1 ve Süper Lig'den takımların ilgilendiği ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği söylendi.

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Inter formasıyla 20 resmi maçta forma giyen Davy Klaassen bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamazken Serie A ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.