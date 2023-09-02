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Spor

Dayot Upamecano'nun evine hırsız girdi!

Almanya Bundesliga takımı Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Dayot Upamecano'nun evine hırsız girdi.

2 Eylül 2023 Cumartesi 18:24 - Güncelleme:
Dayot Upamecano'nun evine hırsız girdi!
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in savunma oyuncusu Dayot Upamecano'nun Fransa'daki evi soyuldu.

Bayern Münih'in Fransız yıldızı Upamecano'ya hırsız şoku.

Le Parisien'e göre, Dayot Upamecano'nun Fransa'daki evi soyuldu.

Habere göre; Fransız yıldızın evine kimliği belirsiz 3 adam girdi. Zorla eve giren hırsızların, oyuncunun kardeşine ait birçok değerli eşyayı alarak evden uzaklaştığı aktarıldı.

Ayrıca, Dayot Upamecano'nun soygun sırasında evde olmadığı kaydedildi.

Öte yandan olaya karışan iki şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

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